Невозможно поверить: почему советская кинопринцесса не дожила до 33-х

Надежда Смирнова снималась в кино с ранних лет: актрисой она стала благодаря отчиму, режиссеру Владимиру Довганю – именно он разглядел в девочке талант. Прославила Смирнову роль Принцессы в музыкальном фильме «Сказка как сказка». Правда, жизнь самой артистки была мало похожа на волшебство.

После школы начинающая актриса поступила во ВГИК и снялась в ряде известных фильмов – «Джек Восьмеркин – американец», «Обвиняется свадьба», «Досье человека в «Мерседесе»».

Во ВГИКе она встретила и свою любовь – будущего режиссера Сергея Белошникова.

К 30 годам фильмография Смирновой насчитывала более 20 работ, но ее кинокарьеру прервала серьезная болезнь. По одной из версий, Надежда Смирнова скончалась от онкологии, по другой – от перитонита. Впереди у Смирновой могло быть еще множество замечательных ролей, но актриса не дожила месяца до своего 33-го дня рождения.