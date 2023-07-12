Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра
Уберите детей от экранов.
Илана Юрьева знает, как заставить сердца фанатов биться чаще. Актриса является обладательницей стройной фигуры, поэтому на пляже охотно щеголяет в откровенных купальниках. А заодно и позирует перед камерой.
В социальных сетях звезды «Уральских пельменей» есть такой снимок, от которого невозможно оторвать взгляд. На мальдивском побережье артистка оголила ягодицы, чтобы фото с отпуска получилось особенно эффектным. И план знойной загорелой брюнетки сработал на ура.
Поклонники пришли в восторг от соблазнительных форм знаменитости и засыпали ее комплиментами.
«Какая женщина, мне б такую»,
— заметил один из фолловеров Юрьевой.
Ранее звезда призналась, что следит за питанием, чтобы сохранить свое тело подтянутым. Например, во все блюда, в которых по рецепту нужен сахар, артистка добавляет мед. Кроме того, она полностью отказалась от фастфуда.