Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра

Илана Юрьева знает, как заставить сердца фанатов биться чаще. Актриса является обладательницей стройной фигуры, поэтому на пляже охотно щеголяет в откровенных купальниках. А заодно и позирует перед камерой.

В социальных сетях звезды «Уральских пельменей» есть такой снимок, от которого невозможно оторвать взгляд. На мальдивском побережье артистка оголила ягодицы, чтобы фото с отпуска получилось особенно эффектным. И план знойной загорелой брюнетки сработал на ура.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительных форм знаменитости и засыпали ее комплиментами.

«Какая женщина, мне б такую»,

— заметил один из фолловеров Юрьевой.

Ранее звезда призналась, что следит за питанием, чтобы сохранить свое тело подтянутым. Например, во все блюда, в которых по рецепту нужен сахар, артистка добавляет мед. Кроме того, она полностью отказалась от фастфуда.