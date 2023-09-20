Невозможно оторвать взгляд: свадебное фото Ротару ошарашило народ
На снимке певицы можно разглядеть ее главный наряд.
Певица София Ротару 22 сентября 1968 года вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Редкими снимками со свадьбы родителей поделился в своих социальных сетях их сын Руслан Евдокименко.
На кадрах 21-летняя артистка со счастливой улыбкой позирует под руку с новоиспеченным мужем. На Софии Ротару был характерный для того времени фасон платья: белое, достаточно закрытое, с длинными рукавами и без декольте. Завершала наряд пышная фата.
Свадебные фотографии певицы стали лишним свидетельством того, что не платье украшает женщину, а сияющая широкой улыбкой невеста сделает шикарной даже самую скромную одежду. Такого же мнения придерживаются и поклонники певицы, которых до глубины души восхитила естественная красота Ротару. Они оставили сотни хвалебных слов под публикацией.
«Какая красивая пара», «София Михайловна просто красавица», — отметили фанаты в комментариях
Напомним, брак Софии Ротару и Анатолия Евдокименко продлился до 2002 года, пока супруг певицы не ушел из жизни. Овдовев, артистка больше не вышла замуж.