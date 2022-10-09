Невозможно оправдать: грубый киноляп обнаружили в "Бриллиантовой руке"

Кинокомедия «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая по праву заслуживает статус культовой и одной из наиболее любимых зрителями нашей страны. История о том, как простой турист оказывается втянут в контрабанду бриллиантов, нашла отклик в сердцах россиян, поэтому регулярно пересматривается как на праздники, так и в обычные выходные. Однако есть в этом фильме ляпы, которые сложно объяснить ходом сюжета.

В знаменитой сцене, где «детЯм мороженое», герой Андрея Миронова дарит жене Семен Семеныча две красные розы, а детям мороженое в вафельных стаканчиках. Но же уже через пару секунд на столе лежат три цветка, причем один из них белый. Мороженое детей из вафельных стаканчиков перемещается в стеклянные креманки. Как это можно объяснить сценарно? Никак. Очевидно, что эта сцена снималась несколько раз и съёмки проходили в разные дни.

Еще один ляп нашелся в сцене, где Козодоев поет песню «Остров невезения». Там герой Миронова сначала отбирает гитару у Никулина, но затем она куда-то пропадает.