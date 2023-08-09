Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают

В большом коллективе хочется поддерживать доброжелательные отношения со всеми, но в действительности так получается далеко не всегда. В бочке меда обязательно окажется ложка дегтя, а в сплоченной команде, среди соседей по дому или даже родственников - скандалистка, интриганка или сплетница. Совсем игнорировать такого человека невозможно, но и дружить с ним, как с остальными, тоже не получается. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят женщины с ярко выраженными отрицательными чертами характера.

Анфиса

Гордая и честолюбивая Анфиса редко находит с окружающими общий язык. Она убеждена, что другие и мизинца ее не стоят, и не стесняется демонстрировать свое мнимое превосходство. Обладательница этого имени смотрит на всех свысока и постоянно отпускает замечания в чужой адрес, а язычок у нее острый.

Кроме того, Анфиса обожает сплетничать.

Она с интересом следит за жизнью коллег, одногруппников или друзей и не гнушается перемыванием косточек. На самом деле у женщины, нареченной этим именем, хватает комплексов. Но, чтобы никто не заметил их, она акцентирует внимание на чужих недостатках.

Надежда

Несмотря на светлую энергетику имени, у его обладательницы обычно тяжелый характер. Надежда постоянно чем-то недовольна, на ее лице как будто бы застыло строгое и немного скептическое выражение. Рядом с ней люди начинают чувствовать провинившимися в чем-то детишками, которых ждет выговор.

У Надежды свое собственное представление об идеале, и все, что не вписывается в эти стандарты, она самым категоричным образом отбраковывает.

Что бы вы ни предложили Наденьке - варианты летнего отдыха или план нового проекта, она все равно будет не в восторге и в конечном итоге поступит по-своему.

Тамара

У обладательницы этого имени не самый миролюбивый характер. Из-за этого с ней очень сложно общаться. Тамара болезненно реагирует на любой неосторожный взгляд в свой адрес, ей постоянно мерещатся заговоры против нее, недруги и недоброжелатели. Она горит желанием вывести их на чистую воду.

Женщина, нареченная этим именем, способна раздуть из мухи слона и найти второе дно там, где его не может быть.

Тамара из тех, кто сам придумает и сам же обидится. Доказывать, что не желали ей зла, напрасное занятие - обладательница имени все равно будет думать, что вы хотите обмануть ее, предать или сглазить.