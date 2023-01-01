Невозможно обмануть: знаки Зодиака, которые могут читать мысли

Многие люди отдали бы что угодно за то, чтобы обладать способностью читать чужие мысли. Одни видят в этом уникальную возможность понять, наконец, близкого человека и сделать все возможное для того, чтобы обрести с ним долгожданное счастье. Другие жаждут залезть в чужую голову из чистого любопытства. Третьи же боятся обмана и хотят таким образом обезопасить себя. Причины мечтать о телепатических способностях у каждого свои, но настоящими врожденными данными для этого обладают лишь немногие. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются истинные телепаты - для них действительно не составляет большого труда читать мысли окружающих.

Скорпион

Этот знак недаром считается самым таинственным и мистическим в гороскопе. Скорпион может не осознавать того, что в его жизни происходит нечто необычное, однако от этого ничего не меняется, факты остаются фактами - в жизни уроженцев знака всегда есть место непознанному.

При знакомстве с людьми Скорпион сразу же понимает, кто перед ним и стоит ли хотя бы немного доверять этому человеку.

Интуиция, которой обладают представители водного знака, поистине феноменальна - они не подводит его, и если новый знакомый вызывал у Скорпиона подозрение, то, как правило, впоследствии его правота подтверждается.

Стрелец

Представители огненного знака также обладают уникальным сверхъестественным даром, однако редко осознают это и не используют сознательно. По мнению астрологов, именно благодаря своим магическим способностям Стрельцам удается идеально держать баланс, находить в себе силы для многочисленных авантюр и путешествий. Энергетика, которой наделены уроженцы этого знака, очень мощная и светлая.

При этом сами Стрельцы тонко чувствуют настроение окружающих, их эмоции и мысли, и при необходимости готовы прийти на помощь в сложной ситуации.

Рыбы

Еще один знак, наделенный экстрасенсорными способностями - Рыбы. Его представители, как правило, находятся в телепатической связи со своими родственниками, друзьями, любимыми. Даже будучи на большом расстоянии от них, Рыбы могут ощутить, что с близким человеком что-то произошло, и броситься звонить ему.