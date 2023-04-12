Невозможно обмануть: вот какой знак Зодиака может раскусить любую ложь

Не стоит лгать представителям этого знака - они сразу же вас раскусят.

Лгать и слышать ложь от кого-то другого в равной степени неприятно. Одни, заметив, что собеседник лукавит, сделают вид, что все в порядке, но впоследствии будут осторожнее с этим человеком. Другие не заметят подвоха и слепо поверят в то, что им было сказано. Третьи же не только разоблачат врунишку, но и дадут об этом знать ему самому и всем окружающим. Астрологи назвали знак зодиака, который крайне болезненно воспринимает ложь и уж точно не оставит лгуна в покое, пока тот не ответит за свои слова.

Овен

Представители огненного знака со стороны производят впечатление чудаков, которые заняты миллионом разных дел. Как Фигаро, они то тут, то там, как только все успевают? Многие корыстные личности, встретив Овна, потирают ладошки: мол, вот он, тот простофиля, которого легко одурачить, если подобраться в нужный момент.

Лгуны, как правило, стараются застать уроженцев этого знака врасплох.

Выбирают время, когда Овен находится в хорошем расположении духа, когда он чрезмерно загружен, а значит, не обратит ни малейшего внимания на подвох. Вот только злоумышленник не знает, что, несмотря на легкомысленный вид, этот знак очень чуткий и осторожный.

От природы Овен наделен хорошей интуицией. Подопечный Марса безошибочно чувствует, когда человека, который обратился к нему по какому-либо вопросу, что-то скрывает или недоговаривает. Овен не может подтвердить свои предположения фактами, но полагается на внутренний голос, который уж точно не подведет.

Как только врунишка открывает рот, представитель знака догадывается, что дело нечисто.

Природная интуиция и хорошее знание людей помогает Овну определить, когда его пытаются “развести”. Любопытства ради он может даже выслушать всю ложь до конца, а затем задать виновнику такого жару, что тот быстро раскается.

Пока лгун заливается соловьем, Овен лишь делает вид, что поддается на его уловки. На самом же деле он про себя отмечает все несостыковки, которые видит в речи или поведении обманщика. Как только тот закончит свою эпопею, представитель знака камня на камне не оставит от его аргументов и выствит поделом на посмешище.

Поэтому астрологи настоятельно не рекомендуют лгать Овну или же чего-то недоговаривать.

Он быстро раскусит обманщика и не станет молчать о случившемся - быстро оповестит окружающих о том, что этому человеку доверять ни в коем случае нельзя.