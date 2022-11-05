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Киноафиша Статьи Невозможно не влюбиться: оголившийся сын Сенчуковой и Рыбина заставил россиянок потерять дар речи

Невозможно не влюбиться: оголившийся сын Сенчуковой и Рыбина заставил россиянок потерять дар речи

5 ноября 2022 12:30
Невозможно не влюбиться: оголившийся сын Сенчуковой и Рыбина заставил россиянок потерять дар речи

Похож на супергероя.

Певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин женаты уже более двух десятилетий. У пары есть взрослый сын Василий, который пошел по стопам родителей и поет в группе. Также парень занимается карате, что позволяем ему иметь прекрасную физическую форму.

23-летний Василий привел в восторг поклонниц своим фото с обнаженным торсом.

«Как морской царь», «Классный», «Будто внебрачный сын Мэтта Бомера и Джейсона Момоа», «Так ты же Аквамен», «Красив как Бог», «Ты так прекрасен как Иисус», — писали восхищенные комментарии подписчицы.

Правда, к разочарованию фанаток, летом этого года Василий Рыбин женился, так что сердце красавчика занято.

Невозможно не влюбиться: оголившийся сын Сенчуковой и Рыбина заставил россиянок потерять дар речи
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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