Невозможно не влюбиться: дочь Фоменко и Голубкиной выросла сердцеедкой (фото)

Николай Фоменко и Мария Голубкина впервые стали родителями в 1998 году: на свет появилась их дочь Анастасия. Девочка после развода родителей осталась жить с матерью, но предпочла не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

Как оказалось, после окончания школы она отправилась учиться в Лондон, где встретила свою вторую половинку. Анастасия так и осталась жить в столице Великобритании, но не забывает навещать родственников в России.

Наследница Фоменко старается вести закрытый образ жизни, но иногда ее фотографии появляются в блогах родителей. Как отмечают фанаты, девушка унаследовала красоту матери и бабушки и отличается эффектной внешностью. По мнению поклонников, если бы Анастасия решила посвятить свою жизнь актерству, как ее родные, то неизменно преуспела бы и покорила шоу-бизнес.