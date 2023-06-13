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Невозможно не влюбиться: дочь Фоменко и Голубкиной выросла сердцеедкой (фото)

13 июня 2023 10:45
Невозможно не влюбиться: дочь Фоменко и Голубкиной выросла сердцеедкой (фото)

Поклонники знаменитостей не могут скрыть своего восторга.

Николай Фоменко и Мария Голубкина впервые стали родителями в 1998 году: на свет появилась их дочь Анастасия. Девочка после развода родителей осталась жить с матерью, но предпочла не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

Как оказалось, после окончания школы она отправилась учиться в Лондон, где встретила свою вторую половинку. Анастасия так и осталась жить в столице Великобритании, но не забывает навещать родственников в России.

Наследница Фоменко старается вести закрытый образ жизни, но иногда ее фотографии появляются в блогах родителей. Как отмечают фанаты, девушка унаследовала красоту матери и бабушки и отличается эффектной внешностью. По мнению поклонников, если бы Анастасия решила посвятить свою жизнь актерству, как ее родные, то неизменно преуспела бы и покорила шоу-бизнес.

Невозможно не влюбиться: дочь Фоменко и Голубкиной выросла сердцеедкой (фото)

«Красавица», «Очень красивая девушка», — считают пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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