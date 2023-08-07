Невозможно не влюбиться: ахнете, какой была вдова Кобзона в молодости

Иосиф Кобзон нашел главную любовь своей жизни после двух разводов. Рядом с Нелли Дризиной популярный артист был счастлив до самой своей смерти.

Они познакомились в гостях у Эмиля Радова. Музыкант сразу потерял голову от очаровательной незнакомки и предложил ей отправиться на прогулку по ночной Москве. Но неожиданно для себя получил отказ в грубой форме.

Нелли заявила певцу, что для свиданий с девушкой нужно выбирать не столь позднее время. Получив от ворот поворот, Кобзон пригласил Дризину в театр. И тогда услышал заветное «да».

В Сети можно увидеть фотографии Нелли в молодости. При взгляде на них становится понятно, почему Кобзон был готов буквально на все ради своей новой знакомой. Дризина была потрясающей красоткой, в которую невозможно не влюбиться.

В 1971 году Иосиф Давыдович женился на своей красавице. В браке у супругов появилось двое детей — сын Андрей и дочь Наталья.