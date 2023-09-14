Невозможно было жить: что творилось на съемках шоу «Квартирный вопрос»

Шоу «Квартирный вопрос» начало выходить на экраны в 2001 году и популярно по сей день. Долгое время его вела Наталья Мальцева, которая покинула эту должность лишь в 2014 году, когда организовала целый продюсерский центр, занимающийся программами о дизайне.

Вокруг «Квартирного вопроса» ходило много слухов. В частности, говорили о том, что попасть в передачу можно было лишь по блату. А также, что на самом деле участники часто оставались недовольны результатом, но их настоящие реакции не снимали из-за боязни обидеть спонсоров и рекламодателей.

На самом деле ни один из слухов так и не подтвердился. За всю историю передачи показали негативные реакции лишь у двух владельцев квартир. Это была актриса Ирина Муравьева, которая осталась недовольна ремонтом кухни-гостиной, и семья Качаловых — им не понравилась переделанная спальня. Остальные же участники зачастую радуются обновлениям и благодарят шоу за них.