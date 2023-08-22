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«Невосполнимая утрата»: Олешко скорбит из-за смерти легенды советского кино

22 августа 2023 20:15
«Невосполнимая утрата»: Олешко скорбит из-за смерти легенды советского кино

Актер посвятил ему трогательный пост.

Александр Олешко является огромным почитателем советского кино. И это неудивительно, ведь актер вырос на шедеврах, снятых в СССР. Но больше всего Олешко обожал легенду советских фильмов, на которого с детства мечтал походить.

Речь идет об актере и артисте цирка Юрии Никулине. В своих соцсетях Александр напомнил, что 21 августа 1997 года не стало звезды гайдаевских фильмов.

«Невосполнимая утрата! Ушел человек, которого любили все! Человек с большой буквы!» — написал Олешко в своем посте.

Александр с детства обожал фильмы с участием Никулина, а «Бриллиантовую руку» он даже знал наизусть. А однажды ему довелось встретиться лично с Юрием Владимировичем.

Это случилось в то время, когда Олешко учился в эстрадно-цирковом училище. Как-то на просмотр пришел сам Никулин. Александр встретил его на втором этаже и от волнения выпалил: «Как я вас люблю!» Олешко рассказал кумиру, что в детстве отправлял ему письма. Никулин поблагодарил юного поклонника и сказал, что читал все его послания.

«Невосполнимая утрата»: Олешко скорбит из-за смерти легенды советского кино
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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