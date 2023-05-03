Невнятная занавеска и тапочки: на Ирину Шейк стыдно смотреть (фото)

Бал Института костюма в Нью-Йорке за последние несколько лет все чаще подвергается критике. Приглашенные звезды редко попадают в тему мероприятия, из-за чего интересное и модное событие превращается в настоящий парад безвкусных нарядов.

В этом году Met Gala был посвящен труду талантливого дизайнера Карла Лагерфельда. Многие посчитали, что знаменитости постараются и предстанут перед камерами в самых лучших костюмах. Однако даже Ирине Шейк не удалось избежать критики в свой адрес.

Модель появилась на ковровой дорожке в длинном белом платье с декоративными розами от Едзи Ямамото, а на ногах у нее были светлые балетки. Впрочем, такой нежный образ оказался неудачным. Пользователям стало стыдно за красавицу, и они сравнили ее наряд с занавеской, а обувь на плоской подошве — с обычными тапочками. К тому же громоздкое колье с крупными кристаллами смотрелось на изящной шее Ирины совсем не к месту.