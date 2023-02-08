Невиновный провел в тюрьме 20 лет: сумма его компенсации стала самой крупной в истории

Хуану Ривере было всего лишь 19 лет, когда он оказался в тюрьме. Суд штата Иллинойс обвинил его в изнасиловании и убийстве 11-летней Холли Стакер и приговорил к пожизненному заключению. Однако Ривера был не причастен к этим преступлениям.

За 20 лет, проведенных в тюрьме, заключенный три раза пытался обжаловать приговор, но суд не прислушивался к его доводам. Ситуация изменилась лишь тогда, когда делом Риверы заинтересовалась организация Center on Wrongful Convictions, которая занимается подобными ошибками. Ее юристы предоставили образцы ДНК Риверы, благодаря которым и была доказана его невиновность.

Кроме восстановления репутации Ривера получил и денежную компенсацию. Он вышел из тюрьмы и забрал 20 миллионов долларов: именно столько, по мнению суда, стоили 20 лет в заключении. И, как пишет портал «Право.ru», компенсация стала самой крупной в истории, полученной вне судебного процесса, и одной из самых крупных в США.