Невинные шалости Карла III еще цветочки: от этой странности англичан вас бросит в дрожь

Британцы во все времена славились своим нетривиальным подходом к жизни и быту. Это касалось и касается как простых граждан, так и королевских особ.

Так, король Карл III известен своими раздражающими привычками, которые могут вызвать оторопь у сторонних наблюдателей. Сын Елизаветы II всегда требовал у слуг выдавливать ровно два сантиметра зубной пасты на щетку. Также пробка в ванне, где купается монарх, должна быть расположена под определенным углом.

Но все эти королевские привычки кажутся детской шалостью по сравнению с тем, чем занимались англичане в 19 веке. В те времена бедные горожане спали в хостелах в гробах. Такие «апартаменты» за четыре пенни считались относительно комфортным местом для ночлега.

На дно деревянной коробки, похожей на гроб, расстилали клеенчатый матрас, набитый соломой. Сверху человек укрывался хлипким одеялом. Длина «кровати» была не больше 170 сантиметров, поэтому не всем могли разместиться в «гробу» с комфортом.

Посетителям помимо койко-места также предлагали перекус и горячие напитки. В целом, условия были сносными, но пожиравшие посетителей вши не давали им никакого покоя.