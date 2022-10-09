Невилл сошелся с Полумной, а Гермиона может изменять Рону: как сложилась жизнь героев «Гарри Поттера»

Более десяти лет назад на экраны вышла финальная часть саги о Гарри Поттере. Добрые волшебники победили злого Волан-де-Морта и вернулись к нормальной жизни. В эпилоге главный герой обрел счастье с Джинни Уизли, а Рон, лучший друг Гарри, женился на их общей подруге Гермионе.

Писательница Джоан Роулинг, создавшая историю о мальчике, который выжил, приоткрыла и другие тайны судеб героев.

Роулинг опубликовала рассказ о взрослом Гарри Поттере, написанный от лица репортера газеты «Ежедневный пророк» Риты Скиттер, а также написала множество постов в соцсетях о дальнейшей жизни любимых героев.

Из записок Джоан Роулинг мы знаем, что Гарри не только воспитывает троих детей – Джеймса Сириуса, Альбуса Северуса и Лили Луну, но и стал крестным отцом Тедди Люпина – сына погибших Римуса Люпина и Нимфадоры Тонкс. Жена Гарри Джини построила карьеру в квиддиче, а уйдя из большого спорта, стала спортивным журналистом.

Рон Уизли владеет магазином волшебных приколов, а Гермиона Грейнджер строит карьеру в Министерстве магии. Но у пары не все так благополучно: Роулинг пишет, что Гермиона изменяет мужу с красавчиком Виктором Крамом из «Кубка огня».

Невилл Долгопупс работает преподавателем гербологии в Хогвартсе, а Полумна Лавгуд стала магозоологом, вышла замуж и воспитывает близнецов.