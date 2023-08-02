Невезение так и липнет: у женщин с этими именами все валится из рук

“Тридцать три несчастья”, - это про них.

Есть люди, которые как будто бы притягивают к себе всевозможные неудачи. Они постоянно теряют ключи и документы, опаздывают на самолеты и поезда, становятся жертвами мошенников… Кажется, что Фортуна за что-то разгневалась на них и теперь наказывает перманентным невезением. По наблюдениям экспертов в сфере эзотерики, чаще всего несчастья преследуют представительниц этих трех имен.

Алена

С самого детства Алена старается быть лучше всех. Обладательница этого имени подвержена “синдрому отличницы”, ей хочется быть на голову выше окружающих. Вот только, как назло, судьба постоянно подбрасывает Аленушке неприятные сюрпризы. Как бы сильно она ни хотела добиться успеха, на ее пути то и дело встают какие-нибудь препятствия.

Женщина, нареченная этим именем, помешана на работе и самореализации.

В стремлении покорить карьерные высоты она часто забывает об отдыхе, что негативно сказывается на ее ментальном и физическом здоровье. Как только баланс между трудовой деятельностью и отдыхом нарушается, неприятности буквально обрушиваются ей на голову.

Тамара

Женщина, которую родители нарекли именем Тамара, удивительно самоотверженна. Она буквально готова отдать последнее близким людям. Казалось бы, добро, которое делает Тома для окружающих, должно возвращаться сторицей, однако все получается ровно наоборот. А причина кроется в том, что добро Тамары - не от чистого сердца.

Обладательница этого имени боится оказаться всеми забытой и покинутой.

Поэтому делает подарки вовсе не от чистого сердца, а из корыстных целей - чтобы друзья и любимый чувствовали себя должными ей и стыдились бросить. Фортуна не слишком жалует такие манипуляции, поэтому в наказание за них посылает Тамаре сплошные неудачи.

Таисия

Обладательница имени Таисия ужасно не уверена в себе. Низкая самооценка мешает ей наслаждаться жизнью во всей ее красоте. Женщина, нареченная этим именем, все время настроена на неблагоприятный исход событий. Вместо того чтобы предвкушать хорошее развитие событий, она накручивает себя, говорит, что ничего не получится… и в результате все так и происходит.

Таисия не верит в удачу, поэтому ей постоянно не везет.

Она буквально призывает на свою голову несчастья своим пессимистичным подходом, как в старом анекдоте про мужчину в автобусе и ангела-хранителя. Обладательнице этого имени стоит помнить о том, что мысли материальны, и учиться строить планы в позитивном ключе.