Невестку Ширвиндта считали порядочной, пока в Сети не всплыло ее пикантное фото

Михаил Ширвиндт несколько лет назад огорошил публику известием о разводе с супругой, с которой в браке прожил больше тридцати лет. Вскоре сын Александра Ширвиндта снова женился — на девушке вдвое младше себя.

Несмотря на такую разницу в возрасте, Анастасия Пономарева быстро расположила к себе не только публику, но и своего свекра. Девушка родила артисту еще одного внука и быстро нашла с Александром Анатольевичем общий язык. Поклонники считали девушку милой, начитанной и скромной, но она смогла удивить всех.

После родов Анастасия долгое время не могла вернуться к прежней форме. Очевидно, борьба с лишним весом привела невестку Александра Ширвиндта к противоположной крайности — полному принятию себя. В социальных сетях девушка начала делиться очень откровенными фотографиями.

На одной из публикаций она полностью обнажена. Анастасия лежит на поляне спиной к фотографу, а все ее слишком интимные места прикрывает высокая трава. Тем не менее пользователи были шокированы такими смелыми кадрами.