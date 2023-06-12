Невестки Ирины Муравьевой оказались на одно лицо: увидите фото и обомлеете

Семья не очень любит, когда их обсуждают в прессе.

Ирина Муравьева прожила с супругом Леонидом Эйдлиным 40 счастливых лет. И все это время вела крайне непубличный образ жизни. Даже в период пиковой популярности Муравьева никогда не ввязывалась в скандалы, не выносила сор из избы и не давала прессе повода обсудить ее карьеру и семью.

Но сыновья актрисы не так закрыты от внимания зевак и репортеров, как она сама. Пронырливые журналисты заметили интересный факт в биографии одного из наследников Муравьевой — Евгения.

Эйдлин-младший несколько лет прожил в браке с Вероникой Делион. Однако счастливой сказке пришел конец, и в конце 2022 года союз распался. Долго горевать Евгений не стал и уже через полгода женился фактически на полной копии бывшей супруги.

24-летняя Полина — буквально клон экс-жены Эйдлина. Так что, кажется, Ирина Муравьева рискует изрядно сесть в лужу, перепутав двух невесток, бывшую и нынешнюю.