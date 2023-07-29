Невестка Ширвиндта понравится единицам: свекру в правнучки годится (фото)

Третья жена Михаила Ширвиндта почти вдвое моложе мужа. Анастасии Ширвиндт чуть за тридцать, а ее супругу — уже 64 года. Столь серьезная разница в возрасте не мешает семейному счастью. Девушка смогла найти общий язык не только с мужем, но и с его отцом, актером Александром Ширвиндтом.

Она регулярно публикует фотографии со свекром с теплыми словами в его адрес. Анастасия выглядит очень молодо, на фото с мужем они похожи на внучку с любимым дедом. Свекру же девушка и вовсе годится в правнучки.

Михаил с молодой женой обосновался в соседнем доме со своими родителями, которые часто помогают паре присматривать за из трехлетним сыном. Со своей второй супругой Татьяной Морозовой Михаил оформил развод четыре года назад. Они были женаты больше 30 лет, но еще с 2011 года разъехались и сохраняли брак лишь формально.

В 2020 году Анастасия, которую Ширвиндт тогда еще скрывал от публики, родила телеведущему сына. Спустя год они официально зарегистрировали отношения. Сам Михаил не любит распространяться о своей личной жизни, о свадьбе и рождении сына пресса узнала от Александра Ширвиндта.