Невестка Преснякова показала аппетитные формы в кружевном белье: это отвал всего (фото)
Фанаты не поскупились на комплименты в адрес знаменитости.
Никита Пресняков пять лет назад связал себя узами брака с моделью Аленой Красновой. В своих социальных сетях девушка делится не только эффектными фотосессиями, но и весьма личными снимками, а не так давно опубликовала серию откровенных кадров, которые приурочила к собственному дню рождения.
На фотографиях невестка Владимира Преснякова позирует в изящном розовом белье с праздничным тортом в руках. 26-летняя знаменитость не стесняется красоваться своей стройной фигурой, а элегантный комплект практически не прикрывает ее.
Подписчики Красновой остались в восторге от смелой публикации. В комментариях они осыпали Алену комплиментами, отметив ее красоту и привлекательность. Некоторые фанаты в шутку признались, что завидуют ее супругу Никите Преснякову.
«Идеальная красотка», «Прекрасная», «Не бывает настолько красивых людей», — пишут пользователи Сети.