Невестка Преснякова показала аппетитные формы в кружевном белье: это отвал всего (фото)

Никита Пресняков пять лет назад связал себя узами брака с моделью Аленой Красновой. В своих социальных сетях девушка делится не только эффектными фотосессиями, но и весьма личными снимками, а не так давно опубликовала серию откровенных кадров, которые приурочила к собственному дню рождения.

На фотографиях невестка Владимира Преснякова позирует в изящном розовом белье с праздничным тортом в руках. 26-летняя знаменитость не стесняется красоваться своей стройной фигурой, а элегантный комплект практически не прикрывает ее.

Подписчики Красновой остались в восторге от смелой публикации. В комментариях они осыпали Алену комплиментами, отметив ее красоту и привлекательность. Некоторые фанаты в шутку признались, что завидуют ее супругу Никите Преснякову.