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Невестка Преснякова показала аппетитные формы в кружевном белье: это отвал всего (фото)

11 марта 2023 17:15
Невестка Преснякова показала аппетитные формы в кружевном белье: это отвал всего (фото)

Фанаты не поскупились на комплименты в адрес знаменитости.
 

Никита Пресняков пять лет назад связал себя узами брака с моделью Аленой Красновой. В своих социальных сетях девушка делится не только эффектными фотосессиями, но и весьма личными снимками, а не так давно опубликовала серию откровенных кадров, которые приурочила к собственному дню рождения.

На фотографиях невестка Владимира Преснякова позирует в изящном розовом белье с праздничным тортом в руках. 26-летняя знаменитость не стесняется красоваться своей стройной фигурой, а элегантный комплект практически не прикрывает ее.

Подписчики Красновой остались в восторге от смелой публикации. В комментариях они осыпали Алену комплиментами, отметив ее красоту и привлекательность. Некоторые фанаты в шутку признались, что завидуют ее супругу Никите Преснякову.

Невестка Преснякова показала аппетитные формы в кружевном белье: это отвал всего (фото)

«Идеальная красотка», «Прекрасная», «Не бывает настолько красивых людей», — пишут пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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