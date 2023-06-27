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Невестка Орбакайте стянула корсет, чтобы все могли разглядеть ее грудь: вот это формы (фото)

27 июня 2023 06:00
Невестка Орбакайте стянула корсет, чтобы все могли разглядеть ее грудь: вот это формы (фото)

Скромность модели ни к чему.

Алена Краснова заставила поклонников потерять дар речи. Супруга Никиты Преснякова примерила провокационный образ и без зазрения совести продемонстрировала публике свои прелести.

Вместе с мужем знаменитость перебралась в США, где теперь регулярно устраивает модные фотосессии. Каждый раз блондинка продумывает свои аутфиты до мелочей — ее фотографии восхищают поклонников.

На днях невестка Кристины Орбакайте обнародовала новый снимок, на котором показала себя во всей красе. Модель надела кожаный корсет и стянула его так, что все могли разглядеть ее пышную грудь.

Невестка Орбакайте стянула корсет, чтобы все могли разглядеть ее грудь: вот это формы (фото)

Соблазнительные формы Красновой свели с ума фолловеров. Интернет-пользователи осыпали модель комплиментами, при этом заметив, что ей не помешало бы вести себя чуточку скромнее.

«О такой внешности можно только мечтать. Вам повезло», «Красиво, но немного вульгарно», «На Памелу Андерсон в молодости похожа», «Похитительница сердец»,

— гласят комментарии под публикацией возлюбленной Преснякова-младшего.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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