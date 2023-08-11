Невестка Королевой вызвала отвращение у людей: внимание на рот девушки
Публика не смогла скрыть свое негодование.
Вот уже несколько лет Архип Глушко встречается с Мелиссой Волынкиной. До встречи с сыном Наташи Королевой девушка занималась танцами на пилоне и отличается экстравагантными нарядами. Поклонники знаменитой семьи осуждают выбор Архипа, а не так давно публика вновь набросилась на него с критикой.
Дело в том, что в социальных сетях влюбленные поделились коротким видео с прогулки на яхте. Архип и Мелисса счастливо улыбаются, пока сильный ветер треплет им волосы. И в ролике можно заметить, какая неидеальная улыбка у девушки, ведь у нее отсутствует несколько передних зубов.
Запись шокировала пользователей Сети. В комментариях они осудили Глушко-младшего за выбор второй половинки, а также саму Мелиссу за то, что она не следит за собой.
«Хватит людей пугать, быстрее к ортодонту бегите», «Семейка озорных бомжей. Внешний вид соответствует», «Когда они уже вставят зубы», — недоумевают поклонники.