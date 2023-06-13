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Киноафиша Статьи Невеста сына Елены Яковлевой произвела фурор в Сети: равнодушных не осталось

Невеста сына Елены Яковлевой произвела фурор в Сети: равнодушных не осталось

13 июня 2023 14:45
Невеста сына Елены Яковлевой произвела фурор в Сети: равнодушных не осталось

Молодому человеку позавидует каждый.

Сын «интердевочки» Елены Яковлевой уже давно снискал славу фрик-персоны. Дениса Шальных отличают его экстравагантная татуированная внешность и эпатажное поведение. Но, несмотря на сомнительную репутацию, в личной жизни у молодого человека все в порядке.

Денис уже три года встречается с девушкой по имени Светлана. Избранница Шальных моложе на два года. Изумленные поклонники Яковлевой отмечают, что потенциальная невестка актрисы поразительно на нее похожа. У красивой девушки светлые волосы, мелкие и аккуратные черты лица, большие глаза. В свои лучшие годы Елена Алексеевна была точно такой же, и это трудно не заметить.

Неземную красоту и миловидность Светланы оценили все пользователи Сети. Пока пара живет в гражданском браке и не планирует поход в ЗАГС. К слову, у Дениса уже была супруга по имени Виктория. Они познакомились в спортзале, куда Шальных постоянно наведывается. Однако этот брак долго не продержался: причиной развода стала измена Дениса.

Невеста сына Елены Яковлевой произвела фурор в Сети: равнодушных не осталось
Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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