Невеста разрыдалась, увидев подарок жениха: его решение восхищает и ужасает одновременно

Каждый слышал, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Но иногда для возмездия приходится устроить целый банкет. Такое решение принял обманутый жених, который незадолго до свадьбы узнал об интрижке невесты с его другом.

Парень не стал рассказывать возлюбленной, что знает правду. Вместо этого он пошел с ней под венец, а разоблачение отложил на самый важный момент свадьбы. Когда все гости собрались в зале, молодожены должны были произносить свадебные клятвы. Молодой человек попросил гостей сначала открыть конверты, которые им раздали официанты — внутри лежали снимки, подтверждающие факт измены невесты. Об этом рассказывает издание Daily Record .

После обманутый жених просто бросил микрофон и ушел из зала, как и все гости с его стороны. Парень не только подготовил красивую месть, но и предупредил о своих планах близких. А вишенкой на торте стало то, что сорванный банкет изменнице пришлось оплатить из своего кармана.