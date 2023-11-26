Невеста разрыдалась, увидев этот уродливый свадебный торт: стоил целое состояние

В Сети широко обсуждают неприятную историю, которая случилась с невестой по имени Тиа. Женщина тщательно готовилась к свадебному торжеству, но все пошло наперекосяк из-за одной важной детали.

Красавица заблаговременно выбрала свадебный торт, которым хотела угостить близких и родных. В Интернете она нашла кондитера и сделала заказ, отправив фотографию нужного изделия.

Тиа надеялась получить трехъярусный десерт с плавным переходом цветов от белого к аквамариновому. Пекарю следовало покрыть свое творение глазурью и украсить его маленьким букетом цветов.

Результат своей работы исполнитель оставил на стойке регистрации в отеле, где проходило торжество, после чего поспешил удалиться. Видимо, кондитер понимал, что реакция невесты положительной точно не будет.

От увиденного Тиа разрыдалась. Торт, за который она отдала 350 фунтов, получился кривым, а его расцветка совсем не соответствовала заявленным требованиям. Невеста долго не могла оправиться от шока — из-за уродливой выпечки праздник был окончательно испорчен.