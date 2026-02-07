«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)

Советское кино часто показывало свадьбу как событие, где пересекаются разные представители социума, непременно веселятся пьют и радуются за молодых. Но редко торжество становилось финалом истории.

Скорее оно служило катализатором, через свадьбу можно было лучше раскрыть характеры героев, их взаимоотношения с родными и скрытые конфликты. За столом с традиционным караваем и бокалами игристого собирались колоритные гости со своим юмором и драмой.

Мы отобрали пять таких кадров с колоритных торжеств, где запечатлены молодожёны в самый важный день их киножизни. В каждом изображении скрыта подсказка: это может быть характерный наряд, знаковая деталь интерьера или узнаваемая актёрская пара. Ваша задача — по визуальной памяти восстановить название фильма.

Все картины широко известны, но сможете ли вы вспомнить каждую, когда перед глазами кадр и почти нет подсказок? Проверьте, насколько хорошо работает ваша память.