Невеста не скрывала ненависть: сын Агибаловой из «Дома-2» сделал роковой выбор

Недавно звезда «Дома-2» Ирина Агибалова рассказала о радостном событии: ее единственный сын Олег женился на своей возлюбленной Наталье.

Женщина опубликовала в социальных сетях фотографии с праздника и восторженно отзывалась о молодых.

«Боже, какие они красивые», — не сдерживалась Ирина.

Однако Наталья оказалась не такого хорошего мнения о свекрови. В Сети девушку уличили в том, что еще до свадьбы она ставила лайки на хейтерские посты, которые публиковали в соцсетях и Telegram-каналах о матери ее жениха. Видимо, молодая жена не так довольна новой семьей. Хотя на свадьбе она смотрелась абсолютно довольной: глядя на эти фото, нельзя догадаться, что счастливая невеста питает такую неприязнь к свекрови.

С тех пор как Ирина приехала на телепроект «Дом-2» поддержать дочерей, она не раз попадала в центр скандалов. В Сети осуждают ее отношения с мужем, образ жизни и зачастую эпатажные наряды.