Невеста «Ивана Бровкина» пропала с экранов на 30 лет: ее судьба ужаснет каждого

Дая Смирнова сыграла ключевую роль в фильме «Солдат Иван Бровкин», воплотив невесту главного героя Любашу. Этот проект подарил известность актрисе и сделал ее привлекательной в глазах других режиссеров.

Зрители обожали юную артистку, а сокурсники ей завидовали: такая молодая, еще не окончила учебу, а уже стала популярной и востребованной в своей профессии. Но впоследствии карьера знаменитости потерпела крах, отчасти это был выбор самой Смирновой.

Звезда экрана передумала быть актрисой и решила попробовать себя в качестве сценариста. Студенты этого факультета были совсем другими: во время одного из капустников они отпускали едкие шутки, высмеивающие ключевых советских политических деятелей. Такое вольнодумство закончилось для Смирновой отчислением из ВГИКа.

Поначалу казалось, что это не отразилось на успехе Даи Евгеньевны: она по-прежнему часто появлялась на съемочных площадках популярных проектов. Расцвет ее популярности пришелся на 60-е, а в 70-х Смирнова просто исчезла.

Поклонники не понимали, куда же пропала их любимая артистка. Около 30 лет она не снималась: режиссеры прознали про скандальный нрав и провокационные высказывания знаменитости не только на том злополучном капустнике, но и на комсомольских собраниях и начали отказываться от сотрудничества с неблагонадежной актрисой.

В 2000-х она все же вернулась на экраны, правда, играла в основном эпизодические и возрастные роли. Умерла же Дая Евгеньевна всеми забытая в 2012 году.