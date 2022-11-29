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Невеста «Ивана Бровкина» пропала с экранов на 30 лет: ее судьба ужаснет каждого

29 ноября 2022 17:30
Невеста «Ивана Бровкина» пропала с экранов на 30 лет: ее судьба ужаснет каждого

Выходка актрисы дорого ей обошлась.

Дая Смирнова сыграла ключевую роль в фильме «Солдат Иван Бровкин», воплотив невесту главного героя Любашу. Этот проект подарил известность актрисе и сделал ее привлекательной в глазах других режиссеров.

Зрители обожали юную артистку, а сокурсники ей завидовали: такая молодая, еще не окончила учебу, а уже стала популярной и востребованной в своей профессии. Но впоследствии карьера знаменитости потерпела крах, отчасти это был выбор самой Смирновой.

Звезда экрана передумала быть актрисой и решила попробовать себя в качестве сценариста. Студенты этого факультета были совсем другими: во время одного из капустников они отпускали едкие шутки, высмеивающие ключевых советских политических деятелей. Такое вольнодумство закончилось для Смирновой отчислением из ВГИКа.

Невеста «Ивана Бровкина» пропала с экранов на 30 лет: ее судьба ужаснет каждого

Поначалу казалось, что это не отразилось на успехе Даи Евгеньевны: она по-прежнему часто появлялась на съемочных площадках популярных проектов. Расцвет ее популярности пришелся на 60-е, а в 70-х Смирнова просто исчезла.

Поклонники не понимали, куда же пропала их любимая артистка. Около 30 лет она не снималась: режиссеры прознали про скандальный нрав и провокационные высказывания знаменитости не только на том злополучном капустнике, но и на комсомольских собраниях и начали отказываться от сотрудничества с неблагонадежной актрисой.

В 2000-х она все же вернулась на экраны, правда, играла в основном эпизодические и возрастные роли. Умерла же Дая Евгеньевна всеми забытая в 2012 году.

Фото: Кадр из фильма «Иван Бровкин на целине», 1958, «МУР. Третий фронт», 2011
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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