Невеста больше жениха в три раза: как сейчас живет пара, над которой смеялся весь интернет

Десяти лет назад в Сети разлетелись фото со свадьбы необычной пары. Щуплый жених выбрал себе в супруги габаритную дама с залысинами на лбу. Над молодыми супругами смеялись все, кому не лень. Предполагали, что жениха привели на свадьбу насильно или, вся церемония была не более, чем шуткой. Однако в реальности все обстоит совсем не так.

Пара поженилась по большой любви – и даже сплетни в интернете не смогли разрушить их счастья.

Спустя пять лет совместной жизни супруги обзавелись сыном и теперь делятся милыми семейными снимками.

Не так давно в соцсетях прокатилась волна сообщений о том, что «некрасивая невеста» якобы сделала пластику и экстремально похудела, но это не так. Муж любит героиню истории такой, какая она есть, поэтому женщине и не нужно ложиться под нож хирурга.