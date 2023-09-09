Невесомость и паника: как Гагарина подставили во время первого полета в космос

В 1961 году новость о полете Юрия Гагарина в космос шокировала и восхитила весь мир. Впервые человек смог покинуть планету Земля. Но одна из главных экспедиций XX века проходила не так гладко, как принято считать. Инженеры совершили серьезный просчет, и космонавту пришлось здорово понервничать.

Предполагалось, что во время полета Юрий Алексеевич будет фиксировать все самое важное в бортжурнале. Но вот незадача: стоило летчику взять в руки карандаш для записей, как письменная принадлежность улетела в невесомость. Страницы остались пустыми: Гагарин успел сделать лишь одну заметку.

К счастью, космонавт запомнил все детали своего недолгого пребывания в космосе. Позже во время заседания государственной комиссии Юрий Гагарин заявил, что проектировщики «Востока» плохо закрепили карандаш, поэтому писать ему оказалась нечем.