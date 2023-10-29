Невероятный красавец: как живет старший внук Олега Табакова, которого сослали в США

Никита — единственный внук прославленного актера Олега Табакова. Казалось, парню на роду написано продолжать творческую династию. Его мать — известная артистка Екатерина Семенова, отец — ее коллега Антон Табаков. От своих родителей молодой человек унаследовал лучшие черты, но решил зарабатывать не «лицом», а своим умом.

Когда Никита появился на свет, его родители не были женаты. Оформить брак они так и не успели — отношения распались. Но рос мальчик окруженным любовью со стороны обоих родителей и звездного деда.

Он получил престижное образование в США, но оставаться там не захотел. Сегодня Никита перебрался в Лондон, где занимается инвестициями. Не обошел вниманием и родину, в России у наследника актеров свой бизнес.

Молодой человек не женат, но найти пару ему не составит труда. Он унаследовал от родителей выразительные голубые глаза и острые скулы. Парень похож и на свою мать, и на самого Олега Павловича в его лучшие годы.