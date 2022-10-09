Невероятный красавец: 56-летний сын Михалкова и Вертинской произвел фурор в Сети
Похож на звездного родственника.
Первый брак Никиты Михалкова был со знаменитой актрисой Анастасией Вертинской. У супругов родился сын Степан, ныне ресторатор. В отличие от младших братьев и сестер – Анны, Артема и Надежды Михалковых – Степан не так часто появляется на публике и мелькает в прессе. Поэтому фото брата с соцсетях Анны вызвало удивление у ее подписчиков – оказывается звездная семья прятала такого привлекательного мужчину.
«Красавчик», «Красивый, благородный, вот что значит порода», – писали восхищенные поклонники.
Также многие подметили сходство Степана Михалкова с дедом по материнской линии – великим певцом Александром Вертинским.
«На А. Вертинского похож, на дедушку», «Посмотрела фильм Вертинский! Даже не предполагала масштаб личности, очарована! Степан видимо очень похож на Деда! Так здорово, есть продолжение у этой истории!», – отмечали в комментариях.