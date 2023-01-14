Невероятный красавчик: повзрослевший внук Буйнова заставил россиянок схватиться за голову
Мальчик сможет с лёгкостью сойти за знаменитого певца.
Александр Буйнов когда-то был весьма популярен среди представительниц прекрасного пола. Похоже, что теперь эту роль унаследует его 17-летний внук.
Молодой Саша подрастает самой настоящей копией своего дедушки. Красавец унаследовал тот же овал лица, цвет волос и форму носа. Единственное, в чем заметно сильное отличие — это рост внука. Мальчик почти на голову выше артиста.
Кроме схожести, Буйнов гордится и образованием своего наследника. Саша обучается в Московском кадетском училище и в форме выглядит очень солидно, но он все ещё способен умилять своего любимого дедушку.
«Сашку легко узнать — самый высокий. Смешные все, хоть и десятый класс! Вальс так и не научились толком танцевать, впрочем, как и я — рок-н-ролл. Да и куда ног-то девать?!» - прокомментировал артист снимок своего внука.