Невероятный красавчик: повзрослевший внук Буйнова заставил россиянок схватиться за голову

Александр Буйнов когда-то был весьма популярен среди представительниц прекрасного пола. Похоже, что теперь эту роль унаследует его 17-летний внук.

Молодой Саша подрастает самой настоящей копией своего дедушки. Красавец унаследовал тот же овал лица, цвет волос и форму носа. Единственное, в чем заметно сильное отличие — это рост внука. Мальчик почти на голову выше артиста.

Кроме схожести, Буйнов гордится и образованием своего наследника. Саша обучается в Московском кадетском училище и в форме выглядит очень солидно, но он все ещё способен умилять своего любимого дедушку.