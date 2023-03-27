Невероятный красавчик: не поверите, каким вырос крестник принцессы Дианы (фото)

Принцесса Диана успела не только подарить мужу, принцу Чарльзу, двоих сыновей — Уильяма и Гарри, но и стать крестной матерью для 17 детей. Один из них — это принц Греции Филипп, которому на момент гибели королевы людских сердец было всего 11 лет.

Член монаршего семейства давно вырос и стал настоящим красавчиком, рядом с которым мечтает оказаться любая. Неудивительно, что с такой внешностью и харизмой Филипп преуспел — он сумел построить карьеру и наладить личную жизнь.

О свадьбе Филиппа с предпринимательницей из Швейцарии Ниной Флор стало известно в 2020 году. Согласно информации в СМИ, наследников у пары пока так и не появилось.

Что же касается профессии, то член монаршего семейства трудится финансовым аналитиком в одной из компаний Нью-Йорка. Известно, что эта фирма носит название Ortelius Capital и была основана братом Филиппа — принцем Греции Павлом.