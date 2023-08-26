«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок

Вот уже 13 лет Марина Кравец является бессменным резидентом шоу Comedy Club. Она — единственная женщина в составе комиков, которая украшает их сценки и миниатюры. А прекрасный вокал обеспечил юмористке множество песенных номеров.

В свободное от работы время Кравец выступает в качестве радио и телеведущей, а также занимается озвучкой. Питерская актриса всегда появляется в кадре в безупречных образах и с удовольствием блистает на виду у публики.

А вот ее законного супруга поклонники видят намного реже. С 2013 года артистка замужем за продюсером Аркадием Водаховым. Они познакомились еще во время обучения на филологическом факультете.

Кравец нечасто показывает мужа в соцсетях, но ради 10-летней годовщины свадьбы сделала исключение и поделилась архивным снимком. И внешность голубоглазого красавца восхитила ее фолловеров.

«Необычная внешность у мужа. Смотрится очень молодо», «Очень похожи друг на друга», «Очаровательный какой», «Просто невероятные глаза», — написали комментаторы.

Пользователи Сети вообще положительно относятся к Водахову. Они отмечают, что он спокойно работает за кадром и много делает для российского телевидения, обеспечивая работой звезд, в том числе и свою супругу.