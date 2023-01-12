Невероятную концовку «Джентльменов удачи» объяснили спустя полвека: все очень просто

После просмотра советской комедии «Джентльмены удачи» всегда остаются только положительные эмоции. Но если задуматься и проанализировать концовку фильма, то окажется, что зрители радуются за преступников, которые остались на свободе.

Такой сюжет идеологически не вписывается в рамки того времени. Так почему же финал картины именно такой? На самом деле все лежит на поверхности, а объяснение весьма простое.

Смысл картины заключается в том, чтобы показать путь исправления и раскаяния, который проходят главные герои. За время просмотра мы знакомимся с этими персонажами и видим, как они переживают по поводу своего преступления и начинают меняться. Еще одним аргументом, который приведен на Дзен-канале «Кино и Судьбы » в пользу данной теории, стал тот факт, что рецидивисты все же помогли найти шлем и даже сотрудничали с милицией, но просто не знали об этом.

После таких доводов концовка комедии не вызывает никаких вопросов.