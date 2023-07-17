Невероятной красоты ребенок: дочь Асмус и Харламова произвела фурор в Сети

Настя, дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, с первых дней жизни растет под пристальным вниманием публики. Девочка регулярно появляется в социальных сетях родителей, а не так давно начала ходить вместе с матерью на светские мероприятия.

Как отмечает Асмус, Настя самостоятельно выбирает себе образы и не стесняется просить некоторые вещи у мамы. В обществе же юная знаменитость отличается раскрепощенностью и легко заводит беседы со звездами отечественного экрана.

Как отмечают поклонники, наследница Асмус растет очень красивым ребенком. Уже в девять лет она собирает сотни комплиментов. И, как уверены фанаты, в будущем обязательно пойдет по стопам родителей и добьется большого успеха.