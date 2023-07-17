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Невероятной красоты ребенок: дочь Асмус и Харламова произвела фурор в Сети

17 июля 2023 09:30
Невероятной красоты ребенок: дочь Асмус и Харламова произвела фурор в Сети

Девочка постепенно завоевывает сердца поклонников.

Настя, дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, с первых дней жизни растет под пристальным вниманием публики. Девочка регулярно появляется в социальных сетях родителей, а не так давно начала ходить вместе с матерью на светские мероприятия.

Как отмечает Асмус, Настя самостоятельно выбирает себе образы и не стесняется просить некоторые вещи у мамы. В обществе же юная знаменитость отличается раскрепощенностью и легко заводит беседы со звездами отечественного экрана.

Как отмечают поклонники, наследница Асмус растет очень красивым ребенком. Уже в девять лет она собирает сотни комплиментов. И, как уверены фанаты, в будущем обязательно пойдет по стопам родителей и добьется большого успеха.

«Малышка растет красавицей», «Как же она на родителей похожа», «Красавица Настя», — делятся мнением подписчики.

Невероятной красоты ребенок: дочь Асмус и Харламова произвела фурор в Сети
Фото: соцсети, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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