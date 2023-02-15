Невероятно: внешность Мелисенты из фильма «31 июня» заставила россиян схватиться за голову

Наталья Трубникова полюбилась зрителям благодаря своей знаменитой роли принцессы Мелисенты в мюзикле «31 июня». Красавица с длинной тонкой шеей и большими выразительными глазами отлично сыграла знатную особу времен короля Артура. Казалось, что после такого ошеломительного успеха девушка еще долго будет сиять на больших экранах.

Но артистке пришлось долго ждать возможности вернуться к съемкам. Ее коллега по фильму сбежал в США, и все картины с его участием были запрещены к показу. Спустя годы Наталье все-таки стали предлагать новые роли, но ее героини уже не так сильно нравились публике.

Актриса решила посвятить себя театру и, похоже, что это пошло ей на пользу. Занимаясь любимым делом, она продолжает выглядеть роскошно даже в свои 67 лет. Поклонники не устают отмечать это и часто осыпают женщину комплиментами.