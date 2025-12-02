«Невероятно увлекательно»: готовьтесь к еще одной «Субстанции» — в боди-хоррор сериале снялись Эван Питерс и Эштон Катчер

Райан Мерфи, который создал антологию «Монстры», «Американскую историю ужасов» и «Части тела», похоже, решил вернуться к своим любимым темам — человеческие страхи, странности общества и полный трэш на экране.

На Comic Con в Нью-Йорке он впервые представил свой новый проект The Beauty («Красота») — и судя по всему, это будет что-то вроде «Субстанции». Боди-хоррор и какой-то безумный детектив про супермоделей, которые… взрываются.

Взрывная завязка — в прямом смысле

Сериал основан на одноименном графическом романе. В центре сюжета — «эликсир молодости», который придумали сверхбогатые товарищи. Выпил — стал красивее, моложе, эффектнее. Но есть маленький нюанс: ровно через 855 дней человек взрывается. Как фейерверк. Только сильно меньше праздничного настроения.

Мерфи не удержался от спойлеров и рассказал:

В начале нашей истории, которую я люблю рассказывать, по всему миру происходит череда взрывов супермоделей, заснятых на мобильные телефоны. Поэтому Эвана и Ребекку вызывают для расследования.

Одного из агентов ФБР играет Эван Питерс, а его напарницу — Ребекка Холл. Они приезжают в Венецию расследовать дело убитой модели — той, которую нашли с разорванной грудной клеткой и странной кровавой меткой у двери.

Откуда вообще такая идея?

Мерфи рассказал, что вдохновился изменившимся отношением общества к красоте. В начале 2000-х обсуждать пластику было почти неприлично, и именно тогда он выпускал «Части тела». Сейчас — обратная ситуация: люди делают процедуры, обсуждают их в прямых эфирах и даже соревнуются, кто «улучшился» круче.

Люди обсуждают процедуры открыто, иногда даже с гордостью. Это странная, но все же эволюция.

Сериал как раз про то, что бывает, когда погоня за идеальной внешностью превращается в болезнь. В данном случае — буквально в вирус, который делает красивым, но убивает.

Работать с таким тоном было невероятно увлекательно.

Актерский состав сильный и может собрать аудиторию как минимум из их фан-базы: Эван Питерс, Эштон Катчер, Энтони Рамос, Джереми Поуп, Ребекка Холл. Пока проект выглядит как один из самых амбициозных у Мерфи за последние годы — и, возможно, самая громкая премьера FX в 2026-м.

