Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете

28 ноября 2025 12:48
Культовые фильмы «звучат» почти одинаково.

У «Женитьбы Бальзаминова» есть своя особенная примета. Фильм снят по Островскому, действие разворачивается в Москве XIX века, а история крутится вокруг мечты мелкого чиновника Миши Бальзаминова о выгодном браке.

Легкая ирония, чуть гротескные характеры, неспешный ход событий — все это работает только в правильной атмосфере. И значительную часть этой атмосферы создает музыка, которую зритель узнает сразу, хотя редко может назвать автора.

Выдающийся человек и профессионал

За звуковым оформлением стоит человек, о котором сегодня вспоминают меньше, чем он заслуживает. Композитор Борис Чайковский. Не родственник Петра Ильича, а самостоятельная, яркая фигура советской культуры.

Родившийся в 1925 году, он прожил долгую творческую жизнь, оставив после себя музыку, которая звучала в 38 фильмах разных десятилетий. В его карьере «Женитьба Бальзаминова» выглядит не как единичный успешный проект, а как еще один повод для гордости.

Композитор чувствовал материал и подхватывал настроение режиссера почти с первого кадра. Его музыка отлично легла на стихи Константина Воинова, так и получилась заедающая песенка «Лютики-цветочки».

Вспомните фильмы «Уроки французского», «Гори, гори, моя звезда», «Сережа», «Пропало лето». Для каждого из этих признанных шедевров Чайковский писал музыку. Если пересмотреть подряд, становится заметно, что объединяет их не только стилистика времени, но и та самая интонация, которую композитор подбирал идеально.

Талантливый состав

Фильм легкий, смешной, по-своему добрый. Конечно, без актерской игры Георгия Вицина он потерял бы львиную долю своего очарования. Тут же и характерная мимика Людмилы Шагаловой. До сих пор советская кинолента смотрится на одном дыхании.

Преклоняюсь перед его создателями, все были на высоте: и драматург, и сценарист, и режиссер, и оператор, и композитор, и все актеры! Редкий успех! — говорят зрители.

Так что если в «Женитьбе Бальзаминова» вам нравится легкая, почти невесомая музыкальная линия, знайте — это Борис Чайковский. Человек, который оставался за кадром, но все равно добавлял фильму яркости.

Фото: Кадры из фильмов «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Уроки французского» (1978)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
