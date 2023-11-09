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Невероятно, но факт: этот возраст у женщин считается лучшим для секса

9 ноября 2023 17:45
Невероятно, но факт: этот возраст у женщин считается лучшим для секса

Ученые раскрыли неожиданную правду.

В течение многих лет врачи старательно изучают интимную близость между людьми. И, как выяснилось благодаря недавним исследованиям, в молодости женщины получают куда меньше удовольствия от секса.

По результатам опроса 1,5 тыс. женщин, который проводила компания Organon, лучший возраст для близости — 53 года. В это время женщины прекрасно знают свое тело и предпочтения, понимают, что именно привлекает их в противоположном поле, и готовы к экспериментам. Они не ориентируются на социальные установки и в большинстве случаев готовы жить только для себя.

«Чем старше я становлюсь, тем сильнее возбуждаюсь», — призналась 54-летняя жительница Нью-Йорка Синди.

При этом на получение удовольствия влияют также финансовое благополучие, карьерные успехи и другие факторы. Все они помогают женщинам чувствовать внутреннее спокойствие и уверенность, помогая получать больше удовольствия.

Фото: Unsplash
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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