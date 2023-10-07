Невероятно милая и образованная девушка: Олег Стриженов может гордиться своей младшей внучкой

У Олега Стриженова большая и дружная семья. 94-летняя звезда «Овода» души не чает в своих внучках, которых отцу подарил сын Александр. Девушки уже совсем взрослые. Старшей Анастасии 35 лет, а младшей Александре 22 года. Последняя вызывает у публики большой интерес.

С юных лет девочка блистала под светом софитов. Звездная наследница занималась гимнастикой у Ирины Винер и танцевала в балете «Тодес». В шесть лет малышка засветилась в комедии своего папы «Любовь-морковь», также на счету артистки съемки в драме «У каждого своя война». Тем не менее Александра не пошла по стопам знаменитых родственников, выбрав профессию социолога.

Барышня ведет непубличный образ жизни.

Долгое время публика гадала, свободно ли сердце завидной невесты. К разочарованию ухажеров, Александра вышла замуж за своего школьного друга по имени Антон. До брака пара встречалась восемь лет.