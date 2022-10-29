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Киноафиша Статьи Невероятно красивая женщина: внешний вид свекрови Боярской привел россиян в восторг

Невероятно красивая женщина: внешний вид свекрови Боярской привел россиян в восторг

29 октября 2022 09:30
Невероятно красивая женщина: внешний вид свекрови Боярской привел россиян в восторг

Теперь понятно, откуда у Боярской такой красивый муж.

Более десяти лет актриса Елизавета Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Актер считается признанным секс-символом – и теперь понятно, в кого он такой красавец. Матвеев опубликовал совместное фото с мамой и удивил подписчиков.

«Какая красивая», «Невероятная красотка», «Мама какая у вас классная!», «Мама какая молодая и красивая», «Какая очаровательная мама!», – писали поклонники артиста.

Также многие в комментариях отметили, как сильно Максим Матвеев похож на свою родительницу:

«Удивительно похожи», «Вот откуда Вы такой красивый – от мамы», «Мамин сынуля – похожи!», «Очень похожи! Порода видна!».

Невероятно красивая женщина: внешний вид свекрови Боярской привел россиян в восторг
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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