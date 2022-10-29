Невероятно красивая женщина: внешний вид свекрови Боярской привел россиян в восторг

Теперь понятно, откуда у Боярской такой красивый муж.

Более десяти лет актриса Елизавета Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Актер считается признанным секс-символом – и теперь понятно, в кого он такой красавец. Матвеев опубликовал совместное фото с мамой и удивил подписчиков.

«Какая красивая», «Невероятная красотка», «Мама какая у вас классная!», «Мама какая молодая и красивая», «Какая очаровательная мама!», – писали поклонники артиста.

Также многие в комментариях отметили, как сильно Максим Матвеев похож на свою родительницу: