Невероятно красивая женщина: внешний вид свекрови Боярской привел россиян в восторг
Теперь понятно, откуда у Боярской такой красивый муж.
Более десяти лет актриса Елизавета Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Актер считается признанным секс-символом – и теперь понятно, в кого он такой красавец. Матвеев опубликовал совместное фото с мамой и удивил подписчиков.
«Какая красивая», «Невероятная красотка», «Мама какая у вас классная!», «Мама какая молодая и красивая», «Какая очаровательная мама!», – писали поклонники артиста.
Также многие в комментариях отметили, как сильно Максим Матвеев похож на свою родительницу:
«Удивительно похожи», «Вот откуда Вы такой красивый – от мамы», «Мамин сынуля – похожи!», «Очень похожи! Порода видна!».