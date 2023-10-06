Невероятно красивая женщина: как выглядела мать Алисы Тепляковой до рождения семерых детей

Алиса Теплякова прославилась на всю страну, поступив в девять лет в МГУ. История юного вундеркинда вызвала споры: многие уверены, что папа девочки лишает ее детства и реализует за счет малышки собственные амбиции. Евгений Тепляков часто дает комментарии и интервью прессе, рассказывая об успехах многочисленных детей, в то время как его супруга остается в тени.

Мать-героиню зовут Наталья. В прошлом у женщины была насыщенная жизнь. Мама Алисы окончила престижный вуз и построила успешную карьеру в банке, дослужившись до начальника отдела контроля и управления. Раньше Наталья выглядела совершенно иначе: кокетливая стрижка, макияж и широка улыбка.

Все изменилось в 2011 году, когда женщина встретила своего будущего супруга Евгения. Пара познакомилась в Китае, но, вернувшись в Россию, влюбленные решили создать большую семью. Сейчас вся жизнь Натальи сконцентрировала на воспитании дочерей и сыновей.