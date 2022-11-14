Невероятно, каким красивым был живой Кен до пластических операций (фото)

Живой Кен долгое время эпатировал публику, шокируя одних и забавляя других, но никто и не подозревал, насколько красивым он был в юности. На старых фотографиях нет и намека на ту кукольную внешность, сделавшую Родриго мировой знаменитостью.

Мужчина категорически не принимал свои природные данные и, как только появилась возможность, буквально прописался в кабинете хирурга. Некоторое время Алвес проходил психотерапию, чтобы избавиться от пагубного пристрастия к пластике, однако лечение не дало результатов. Родриго продолжил меняться, превращаясь в живого Кена.

Модель удалил у себя несколько ребер и даже вставил кубики пресса, чтобы тело выглядело более мужественно. Манипуляции обошлись в кругленькую сумму в размере 900 тысяч долларов.

В 2019 году мужчина понял, что хочет стать женщиной и принялся за новые трансформации. Так живой Кен превратился в Барби. А о прежней «оригинальной» внешности напоминают лишь его фотографии из юности.