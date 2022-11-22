Невероятно, какая красавица сыграла жуткую Самару в «Звонке»: фото спустя 20 лет

Фильм ужасов «Звонок» вышел на экраны в 2002 году. Зрители со всего мира остались в восторге от главной героини Самары, которую блестяще сыграла молодая артистка Дэйви Чейз. При этом мало кто из поклонников догадывался, что после легендарного ужастика артистка продолжила свою карьеру.

В течение последующих лет Чейз снялась в таких фильмах, как «Маленькая красная тележка», «Смертельная давка» и, например, триллер «Американская романтика». Также ее можно было заметить и во множестве сериалов, где она появлялась как в главных, так и в эпизодических ролях. Фанаты и критики неизменно оставались в восторге от игры артистки, однако мало кто узнавал в миниатюрной блондинке ту самую темноволосую девушку, наводившую ужас в «Звонке».

Со временем знаменитость начала сниматься все реже и реже и вот уже несколько лет не появляется на экранах. Судя по ее публикациям в социальных сетях, она активно занята серфингом и музыкой и разделяет радости жизни со своими близкими и друзьями.

В блогах артистки поклонники не скупятся на комплименты. Они расхваливают Чейз, а те поклонники, которые помнят ее еще по «Звонку», не устают удивляться ее преображению.