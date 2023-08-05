Невероятно худые близняшки заставили плакать всю страну: сейчас их не узнать

Близняшки Даша и Маша Леденевы с детства отличались яркой внешностью. С годами к миловидному личику добавился и модельный рост. И длинноногие красотки пошли в модельный бизнес.

Карьера девушек шла в гору, но все изменилось после отпуска в Италии. Во время отдыха Даша и Маша не отказывали себе во вкусной еде и набрали пару лишних кило. Вернувшись к съемкам, они получили замечание от фотографа. Тот заявил Леденевым, что нужно срочно худеть, чтобы у красоток вновь появились скулы.

Близняшки болезненно восприняли случившееся и сели на строгую диету. В результате модели довели себя до анорексии. Когда они пришли в студию одного из шоу за помощью, то Маша при росте 180 см весила 40 кило, а Даша — 36.

После эфира сестры, глядя на которых плакала вся страна, отправились на лечение в клинику. Медленно, но верно модели пошли на поправку. И сейчас в них уже не узнать тех истощенных, едва живых девочек.

Даша и Маша вернулись в модельный бизнес и активно ведут социальные сети. Сестры часто устраивают фотосессии с едой и говорят о необходимости следить за питанием. Близняшки по-прежнему уделяют большое внимание своей фигуре, но больше не отказываются от регулярных и сбалансированных приемов пищи.