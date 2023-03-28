Невероятная: только посмотрите, как выглядит блондинка из «Тутси» спустя 15 лет

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман, чьи синглы «Самый, самый» и «Горький шоколад» напевала вся страна, намеревалась пройти кастинг на «Фабрику звезд» за полчаса. Советом начинающей исполнительнице помог Прохор Шаляпин — и она стала одной из самых ярких участниц третьего сезона программы. Об этом артистка рассказала Яне Чуриковой в ее YouTube-шоу «Фабрика Яны Чуриковой ». Туда ведущая пригласила всех участниц квартета, чтобы поговорить про их путь к славе, закулисные моменты передачи и планы.

Ирина вспоминала, как расплакалась, когда Юлия Михальчик решила уйти из проекта вместо нее. А Олеся Ярославская рассказала, как дома у Ортман продюсер группы Виктор Дробыш устраивал просмотры клипов Spice Girls с вкусняшками.

Зрители проекта восхитились внешностью 44-летней солистки «Тутси». Сейчас она чаще выступает как сольная певица. Хотя в прошлом году она вместе с Олесей Ярославской, Марией Вебер и Натальей Ростовой выпустила два сингла («Пропади все пропадом», «Такси»).

«Потрясающая, талантливая, веселая. Красавица», — писали в комментариях под выпуском. Интернет-пользователи приятно удивились тому, как участницам группы удалось сохранить теплые и дружеские отношения.