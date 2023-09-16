Невероятная красотка: внебрачная дочь Николая Еременко способна покорить миллионы мужских сердец

Поклонницы просто сходили с ума, завидев на экране Николая Еременко-младшего. Симпатичный и талантливый актер поражал своей мужественностью и харизмой. И в реальной жизни отбоя от женского внимания у него не было — звезда кино признавался, что всегда находился в состоянии влюбленности.

Под венец он отправился всего через три года после окончания института, связав свою жизнь с сотрудницей ВГИКа Верой Титовой. В браке они прожили 25 лет, воспитав дочь Ольгу.

Несмотря на такой крепкий союз, Еременко-младший постоянно давал повод для сплетен о своих романах на стороне. А его законная супруга стоически терпела слухи о любовницах. Настоящим испытанием для нее стало рождение внебрачной дочери актера в 1990 году. Девочка стала результатом романа звезды с переводчицей Татьяной Масленниковой.

Еременко-младший не отпирался от отцовства и признал дочку, которую назвали Татьяной. Однако уходить от жены он наотрез отказался. Когда девочке было 11 лет, актер скончался.

Сейчас повзрослевшая внебрачная наследница артиста превратилась в невероятную красотку. Однако вместо того, чтобы блистать в кино, Татьяна выбрала непубличную профессию: она, как и ее мать, работает переводчицей. 33-летняя женщина вместе с мужем воспитывает сына, которого назвали в честь знаменитого дедушки Николаем.